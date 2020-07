Intel Xeon Ice Lake-SP se ukázaly v testu proti 64jádrovému EPYC 7742

Ice Lake-SP se už ukázaly v podobě inženýrských vzorků v GeekBench 4, a to jako dosud neznámé modely vybavené právě 28 jádry s celkově 56 logickými procesory. Základní takt 1,5 GHz a turbo 3,2 GHz jednoznačně ukazuje na to, že ještě je co vylepšovat, nicméně i kdyby šlo o již mnohem lépe vyladěný procesor s vyššími takty, nedalo by se očekávat, že ten v hrubém výkonu předčí až 64jádrové EPYC Rome.

Nicméně jeden EPYC 7742 se 64 jádry proti dvěma Ice Lake-SP, to už je zcela jiná záležitost a tady už porovnáváme 64 fyzických jader proti 56 jádrům a vzhledem k nízkým taktům inženýrských verzí to pro Intel nevypadá tak špatně. Dva jeho Ice Lake-SP totiž v celkovém výkonu překonaly jeden EPYC, takže to vypadá na mnohem vyšší výkon na takt či jádro, i když jednovláknový výkon je tu kupodivu výrazně na straně AMD.

To vše je tak třeba brát s rezervou, neboť dle uvedených taktů by Ice Lake-SP měl zaostávat právě ve vícevláknovém výkonu, neboť ty má oproti EPYC 7742 výrazně níže (1,5 vs. 2,25 GHz) než turbo (3,2 vs. 3,4 GHz). Vedle toho se dozvídáme o 42 MB L3 cache a 1,25 MB L2 cache na jádro. S výsledky ale může také velice zamíchat podpora AVX-512, kterou Intel Ice Lake-SP na rozdíl od AMD EPYC disponují a Geekbench 4.1 a novější verze ji dokáží využít.

Čili v řadě jiných testů by toto srovnání mohlo dopadnout zcela jinak a také je nutné poznamenat, že pro Ice Lake-SP už přijde spíše zcela jiná konkurence v podobě procesorů generace Zen 3. A ty budou představovat ještě tvrdší oříšek.

