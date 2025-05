Intel XeSS 2 nyní podporován na 19 hrách, XeSS běží na více než 200 titulech

Společnost Intel se chce stát významnějším hráčem na poli GPU. V nabídce má už docela slušné grafické karty s použitelnými ovladači, pracuje také na technologiích AI pro akceleraci počítačových her. Nvidie zde má své DLSS, AMD pak FSR, zahanbit se nechce nechat ani Intel, který má technologii XeSS. Ta funguje nejen na desktopových grafických kartách Arc, ale i na integrovaných variantách Arc v procesorech Core Ultra.

Assassins Creed Shadows

Black Myth: Wukong

Civilization VII

Delta Force: Black Hawk Down

Diablo IV

Empyreal

F1′ 24

FragPunk

Harry Potter: Quidditch Champions

Hogwarts Legacy

Karma: The Dark World

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Marvel Rivals

Mechwarrior 5: Clans

Naraka Bladepoint

Payday 3

Rise of the Ronin

Steel Seed

The Talos Principle Reawakened

Tankhead

Virtua Fighter 5 Revo

Wild Assault



Pokud jde o první generaci, tak ta by měl být podporována už ve více než 200 hrách, nicméně v seznamu podporovaných her na stránkách Intelu jich je jen něco málo přes 160. Ale i to je dost pěkné číslo. V případě Nvidie z celkem 780 RTX her podporuje DLSS Super Resultion asi 350 z nich a necelých 50 umí DLSS Frame Generation. U AMD je okolo 140 her s podporou FSR 3, u FSR 4 je to potom necelých 40.

Intel prezentoval výkony např. na mobilním procesoru Intel Core Ultra 9 285H s integrovanou grafickou Arc 140T. Zatímco nativně v 1080p běží obvykle jen na nějakých 20-45 fps, s XeSS se většina pohybuje okolo 35-65 fps (Assassin's Creed Shadows sice jen 27 fps, ale pak tu byly naopak i tituly s více než 100 fps) a XeSS 2 toto posouvá na cca 60 až 95 fps (Assassin's Creed Shadows sice opět dole se 44 fps, ale dva tituly se dostaly ke 130 fps).



Najdeme zde nejen upscaling XeSS-SR, ale také generování snímků XeSS-FG a technologii pro redukci lagů a zkrácení latencí XeLL. Intel také nedávno uvolnil XeSS 2 SDK, které má usnadnit a zrychlit integraci těchto technologií do nových her. Nejnovější generace je tak podporována v 19 herních titulech: