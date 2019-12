Intel získal pro vývoj GPU další pracovní sílu z AMD

Intel to s vývojem grafických čipů myslí opravdu vážně a snaží se do svých laboratoří přitáhnout ty nejlepší z oboru. V listopadu 2017 se mu povedlo z AMD přivést Raju Koduriho a nyní se mu po dvou letech povedl podobný krok. Masooma Bhaiwala, která pracovala u AMD 15 let v období 2004 až 2019, totiž zamíří také do Intelu. Před AMD pracovala pět let pro Sun Microsystems a celkově se vývoji čipů věnuje už 27 let.

Její nový titul zní "Vice president of discrete GPU SoCs", je tedy viceprezidentkou pro dedikované GPU čipy. Bude tedy dohlížet na vývoj připravovaných grafických čipů u Intelu, které by se mohly objevit už v příštím roce. Bude součástí týmu Intel Graphics and Throughput Computing Hardware Engineering, který vede výše zmíněný Raja Koduri. Zdaleka to ale není jen ona a Koduri, koho Intel přitáhl od AMD. Seznam čítá ještě několik jmen a s malou epizodou v Tesle se do Intelu dostal i Jim Keller. Dalšími jsou např. Mark Hirsch, Balaji Kanigicherla, Kalyan Thumaty a Joseph Facca.



