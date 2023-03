Intel zrušil Thunder Bay, hybrid CPU a VPU Movidius

Máme tu další produkt, který společnost Intel v rámci svého zefektivňování zrušila. Šlo o hybridní procesor Thunder Bay, který měl být hybridní konstrukcí skládající v jednom balíku CPU i VPU (Vision Processing Units). Novinka byla ve vývoji poslední dva roky, nicméně je možné, že se na ní pracovalo ještě delší dobu. Měla totiž s procesory Xeon kombinovat VPU od společnosti Movidius, kterou odkoupila už v roce 2016.

Později se začalo hovořit o tom, že by neměly být kombinací s Xeony, ale s jádry ARM Cortex-A53 a zamířit tak např. do různých aplikací IoT, technologií chytrých měst a podobně. Tomu ale bude konec dříve, než bude vůbec nějaký pořádný začátek. Jeden z posledních patchů Linuxu totiž obsahoval poznámku o tom, aby se z kernelu Linuxu odstranil jakýkoli kód specifický pro Thunder Bay, neboť produkt byl zrušen a neexistují tak ani žádní zákazníci nebo uživatelé, kteří by ho mohli využít.