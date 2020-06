Intel zveřejnil hodnoty Power Limit a Tau svých nových desktopových Core

A nejspíše je sděluje právě proto, abychom věděli, jaké výchozí hodnoty Power Limit 1 a Tau mají jeho nové procesory Core 10. generace pro LGA 1200. Výrobci značkových desek totiž začali nabízet funkce jako Base Frequency Boost (BFB) - ASRock nebo Asus Performance Enhancement (APE), které zvedají právě Power Limit 1 z výchozí hodnoty, a to v případě firmy MSI třeba až na 255 W, což je i nad rámec maximálního PL 2 pro odemknutý 10jádrový Core i9-10900K.

Díky tomu mohou procesory ve výsledku udržovat vyšší takt při celkově vyšší zátěži, ovšem ne nad rámec specifikací, čili stanoveného frekvenčního rozsahu. S ohledem na to tak nelze mluvit o klasickém přetaktování, ovšem důležitý je výsledek a ten by měl představovat výrazné zvýšení výkonu, a to zvláště při zatížení většího počtu jader.

Odemknuté procesory K tak mají jedno společné, a sice dvakrát delší časový limit Tau, který určuje, jak dlouho může procesor setrvat v napájecím stavu PL2, než se bude muset zase vrátit k nižší hodnotě. Je logické, že PL2 je odstupňován dle počtu jader a také s ohledem na to, zda jde o odemknutý, či neodemknutý procesor. PL1 pak odpovídá oficiálním hodnotám TDP, které tak mohou být oproti PL2 i cca 3,5x nižší, jak ukazuje Core i9-10900.





