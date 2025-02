Intel zveřejnil výsledky, tentokrát v zisku a "zlepšení" u Intel Foundry

Intel je v poslední době znám tím, že jeho finanční výsledky nejsou zrovna růžové. Poslední čtvrtletí roku 2024 nepřineslo nějak zásadní zvrat, meziročně jsou tu totiž čísla špatná, naopak proti zbytku roku 2024 jde o pozitivní hodnoty. Můžeme zde tedy ve stejných číslech současně vidět pozitivní i negativní ukazatele a vývoj firmy.



Závěr roku 2024 byl s příjmy 14,3 mld. USD nejlepším v celém roce 2024, vidíme ale, že proti loňskému závěru je to horší o 7%. Stejně to máme s provozním ziskem. Je s hodnotou 1,4 mld. USD nejlepším v roce 2024, ale loni na tom byl Intel lépe. Čistý zisk je pak 0,6 mld. USD dle non-GAAP, resp. má mírnou ztrátu 0,1 mld. USD dle GAAP. Jak se ale dařilo jednotlivým divizím?

Divize CCG (zejména klasické procesory) jsou nadále stěžejním tahounem Intelu, a ačkoli si mnozí myslí, že to jsou nepovedené procesory Raptor Lake nebo ne až tak revoluční Arrow Lake, které táhnou Intel dolů, jsou to právě tyto procesory, které drží Intel nad vodou. Provozní zisk činí 3,1 mld. USD, což je velmi pěkné číslo. Stále je to ale totéž, jde o nejlepší čtvrtletí z roku 2024, meziročně je ale v obou metrikách horší. Letos jsou plánovány procesor Panther Lake na procesu 18A, počítá se také s prodejem přes 100 milionů AI PC do konce roku.



Divize DCAI s Xeony a akcelerátory je na tom ale hůře. Příjmy se nijak zásadně nemění, ziskem jde ale o nejhorší výsledek za posledních 5 čtvrtletí a divize vůbec neroste tak, jak obdobné divize u Nvidie nebo AMD. Intel zde vyzdvihuje alianci pro vývoj architektury x86, kterou založil s AMD i dalšími firmami. Naopak síťové divizi NEX se daří o něco více, tam rostly příjmy i provozní zisk.



Také Intel Foundry je jak přes kopírák. Vykázala nejlepší čtvrtletí v roce 2024, což vypadá na zlepšení, nicméně proti stejnému období loni je to horší v příjmech i zisku (resp. ztrátě). Na případné pozitivní výsledky procesu Intel 18A si ale budeme muset ještě počkat minimálně tak tři čtvrtletí. Intel předpokládá, že divize se vyhrabe ze ztráty až v roce 2027.

No a aby toho nebylo málo, stejný vzor vykazují i ostatní divize (Altera a Mobilyeye). Pro budoucnost (Q1/25) předpokládá Intel spíše o trochu nižší příjmy než loni stejně jako nižší marže, neočekává však ztrátu.