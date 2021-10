Intel zvyšuje výkon svého superpočítače Aurora na 2 ExaFLOPS, vyhlíží ZettaFLOPS

Není to ostatně poprvé, co byl výkon superpočítače Aurora navýšen, ostatně původně byl tento systém pro americkou Argonne National Laboratory chystán už na rok 2018, kdy měl nabídnout výkon 180 PetaFLOPS. Později ale bylo oznámeno, že systém bude přichystán až v roce 2021, ale jeho výkon zato dosáhne 1 ExaFLOPS, čímž načne tzv. exascale éru.

Jenomže nastoupilo AMD a na letošní rok ohlásilo superpočítač Frontier s výkonem 1,5 ExaFLOPS, přičemž ten bude zřejmě opravdu dokončen včas a navíc se už chystá systém El Capitan se 2 ExaFLOPS, takže je zřejmé, že Aurora nebude v nové éře první a ani nejvýkonnější. Respektive to bylo zřejmé, ale nově se dozvídáme, že její výkon se opět mění a nově má dosáhnout právě už 2 ExaFLOPS.

Intel navíc plánuje, že Aurora bude první systém s takovým výkonem, čili jako takový by měl dorazit dříve než El Capitan v roce 2023. Mluvíme tu pochopitelně o výkonu v Double Precision, čili FP64 (Rpeak), v němž se výkon superpočítačů obvykle udává.

A jak to chce Intel vůbec zajistit? Prý to bude možné i díky vyššímu výkonu akcelerátorů Ponte Vecchio, než jaký byl předpokládán, což potvrdil Pat Gelsinger. Bude však až takový, aby zajistil rovnou dvojnásobný výkon celého systému? Dozvídáme se, že díky použitému procesu TSMC N5 bude mít výkonná složka GPU vyšší takty a také vyšší počet aktivních jednotek EU na dlaždici, stejně jako vyšší počet samotných akcelerátorů, které budou využity v rámci částí celého systému.

Vedle Ponte Vecchio by měla Aurora spoléhat také na serverové procesory Xeon generace Sapphire Rapids, nicméně potřebný výkon zajistí především GPU akcelerátory. A samotné Ponte Vecchio budou sice nejdříve nasazeny v Auroře, ale později se mají dostat i do nabídky pro různé HPC systémy.

Budou to konkrétně i první evropské superpočítače založené na SoC Rhea od SiPearl , které jsou vyvíjeny v rámci EIP - European Processor Initiative. V základu jde o 72 jader ARM Neoverse Zeus a právě firma SiPearl se rozhodla, že také využije akcelerátory Ponte Vecchio a s nimi i potřebné oneAPI.

A co éra zettascale? Ta je samozřejmě ještě řadu let v budoucnosti, ovšem Intel věří, že ji dokáže přiblížit mnohem dříve, než jak dlouho zabral přechod z petascale na exascale, čili 12 let. Chce tak mít hardware pro počítače s výkonem v ZettaFLOPS už v roce 2027, ale jak během cca pěti či šesti let hodlá zvýšit výkon HPC systému na tisícinásobek, to už se nedozvíme.

Ceny souvisejících / podobných produktů: