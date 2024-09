Intelu dochází CPU Raptor Lake pro reklamace, lidé dostávají novější modely, jiní musí čekat

Kauza nestabilních procesorů Intel Raptor Lake má další zajímavé pokračování. Intel tyto procesory v rámci reklamací vyměňuje za nové, nicméně se dostal do zajímavé situace, kdy mu začínají docházet náhradní kusy. Zákazníci tak v poslední době nedostávají zpět stejné modely procesorů, které reklamovali. Někdy na tom ještě vydělali, někdy ale naopak. Máme zde několik různých řešení problémů, přičemž tou nejhorší volbou pro zákazníka je to, že je několik týdnů bez procesoru. Musí čekat na dodávku nového kusu a jejich PC tak nemá žádný procesor (pokud nemají přístup k nějakému jinému dočasnému řešení). Mluví se o tom, že tento nedostatek potrvá ještě několik dalších týdnů.

Někteří zákazníci z toho ale vyvázli o něco lépe. Stává se tak např. to, že zpět mohou dostat podobný čip, ale bez integrované grafické karty. Místo 14900K tak mohou dostat třeba 14900KF (zde je otázkou, nakolik to bylo se souhlasem zákazníka). Někteří zákazníci na tom ale dokonce vydělali a Intel jim místo Core 13. generace vyměnil procesor za srovnatelný model Core 14. generace (tedy obvykle s o 200 MHz vyšší frekvencí). Pokud jde o nové modely Arrow Lake, které by se měly představit v následujících týdnech do mobilní i desktopové sféry, tak ty by už touto chybou neměly být postiženy, stejně jako před pár dny představené mobilní čipy Lunar Lake