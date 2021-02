Internetové připojení Starlink od SpaceX používá už přes 10000 lidí

Satelitní připojení Starlink od společnosti SpaceX rozšiřuje počet zákazníků. Ve svém veřejném beta programu nazvaném Better Than Nothing Beta přesáhla už počet 10 tisíc uživatelů. Nyní navíc zažádala k přijetí mezi tradiční telekomunikační operátory (doufá, že se to podaří do července letošního roku). Už splňuje rychlostní standardy "Above Baseline" a "Low Latency", což znamená download přes 100 Mbps, upload přes 20 Mbps a latenci pod 31 ms pro 95 % síťového provozu.



Uživatelé jsou většinou s rychlostmi spokojeni a při některých testech bylo dosaženo rychlostí i přes 200 Mbps. S dalšími satelity postupně vypouštěnými na oběžnou dráhu by se stabilita a rychlost měly dále zlepšovat. V pilotním programu ale nejde vůbec o levnou "legraci". Instalační balíček vyjde na 499 USD a měsíční poplatek je 99 USD za měsíc.

