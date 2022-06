Interní šetření Activisionu hlásí: žádné rozšířené obtěžování ve firmě

Je zřejmé, že závěry vedení firmy, která se snaží zbavit nálepky pracoviště, kde dochází k až systematickému sexuálnímu obtěžování, asi těžko budou přijaty se vší vážností. Vedoucí pracovníci firmy Activision jsou přitom obviňováni z toho, že si žádnou změnu ve skutečnosti nepřejí. Sám stávající CEO Bobby Kotick uvedl, že firemní kulturu nechá prošetřit pomocí nezávislé firmy, která by měla vytvořit skutečně nezávislý posudek. Najal ovšem právnickou společnost WilmerHale, kterou zaměstnanci Activisionu hlasitě odmítli kvůli jejímu protiodborovému zaměření. Není přitom jasné, zda firma WilmerHale poté vůbec provedla požadované šetření, nebo ne.

Poté se vedení Activisionu rozhodlo, že svou firmu prošetří s využitím vlastních pracovníků v komisi Securities and Exchange Commission (SEC) a nepřekvapivý závěr zní , že nic jako systematické obtěžování ve firmě neexistuje. Ve zprávě se píše, že v minulosti se objevily doložené případy "genderového obtěžování", ovšem nyní společnost Activision neshledala, že by její vedení vědělo o podobných případech nebo by je dokonce tolerovalo.