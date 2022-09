Invertované perovskity NREL přináší 24% účinnost a vyšší životnost

V laboratořích NREL vyvinuli novou technologii solárních článků. V tomto případě jde o perovskity s invertovanou architekturou, což znamená jiné pořadí vrstev na skleněném substrátu. Tato metoda vede k větší stabilitě a často se využívá u tandemových solárních článků (tzn. v kombinaci s křemíkovými), na druhou stranu má obvykle menší účinnost. Nové články nicméně využily sloučeninu 3-APy, což pomohlo vylepšit oba parametry, tedy účinnost i stabilitu. V případě účinnosti se z méně než 23 % dostali na více než 25 %. Standardizovaná čísla výsledných invertovaných článků jsou někde mezi.



Když články otestovali pod klasickým osvětlením AM1.5G (1000W/m2), dosáhly velmi pěkné 24% účinnosti. Životnost je oproti většině perovskitových článků jednoznačně lepší, i když stále ne nějakým zázrakem (připomeňme však, že už se povedlo vyvinout i takové, které vydrží přes 10 , resp. 30 let ). V tomto případě se jejich původní účinnost snížila na 87 % maximální hodnoty (cca 21 %) po 2400 hodinách nasvícení AM1.5G při teplotě 55 °C. Máme-li to přeložit na naše podmínky, šlo by o zhruba 2,3 roku. Pád na 80 % můžeme jen odhadovat a nejspíš by to mohlo znamenat něco kolem 3,5 roku. To je stále příliš málo pro komerční nasazení, na druhou stranu je to dvojnásobek toho, co je běžné u většiny dosud vyvinutých perovskitů.