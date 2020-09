Inženýrský vzorek karty AMD se objevil na webu, je to velké Navi?

Inženýrské vzorky karet Radeon s velkým Navi s architekturou Navi 2X už dávno musí být k dispozici a nyní lze mluvit spíše o tom, že se už asi dokončují návrhy finálních verzí chystaných karet. My tu ale zatím máme kartu, která evidentně funguje v počítači s procesorem AMD (soudě dle chladiče) a zřejmé je také to, že nejde o žádnou produkční verzi karty, leda by se vyráběly modely vybavené věžovitými chladiči.

- klikněte pro zvětšení -





Co se ale dá z těchto dvou snímků zveřejněných na Bilibili vyčíst? Jednak tu jsou štítky, kde máme označení "Typical Samsung 16Gb" nebo "Full Secure Typical XT A0 ASIC", zbylé štítky jsou nečitelné. Karta je jinak pokryta DIP přepínači a různými headery určenými pro monitorování jejího běhu.

Samotný leaker, který zveřejnil tyto fotografie, tvrdí, že karta má kolem GPU posázeny 3+3+2 paměťové čipy, čili to naznačuje, že tu máme 256bitové rozhraní. S takovým by ale AMD těžko mohlo pomýšlet na hi-end, zvláště když to vypadá, že to asi nebudou GDDR6X. S těmito paměťmi se totiž zatím pochlubil pouze Micron a ten navíc sdělil, že GDDR6X s kapacitou 16 Gb, které by byly potřeba pro 16GB kartu s osmi paměťovými čipy, dorazí až v příštím roce. Ale uvidíme, třeba má Samsung v rukávu něco, o čem ještě nevíme.



Vypadá to tak skutečně na nový Radeon od firmy AMD, ale zda jde rovnou o "velké Navi" , to vůbec nelze tvrdit. Může to být ostatně i nástupce dnešního Radeonu RX 5700 XT založený na RDNA 2X.

