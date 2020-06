IO Interactive ohlašuje Hitman 3, kdy bude?

Máme tu celkem dva nové trailery, a to první filmový pro příležitost představení nového dílu Hitmana a druhý, který se už více týká samotné hry a jejího prostředí. Ten je zasazen do prostředí Dubaje.

Jak je nad slunce jasné, Hitman 3 bude opět hra ze života nájemného vraha a mělo by jít o rozuzlení pro trilogii World of Assassination. Stejně jako dříve se podíváme do celého světa v roli Agenta 47, který se tentokrát shledá se svým dlouho ztraceným přítelem, Lucasem Greyem a spojí se s ním proti spolku Providence. Příběh tak, jak jinak, zasáhne osud celého světa.

Hlavní zpráva je, že Hitman 3 bude k dispozici pro PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One a PC od ledna příštího roku. Podání by mělo být podobné jako v minulých dílech, čili půjde o jednotlivé sandboxové mise, které nabídnou velkou svobodu, co se týče způsobu dosažení cíle. Opět se zde využije herní engine Glacier.

Tvůrci se ale už nechystají vypouštět nového Hitmana na trh postupně po misích. Připraví celou hru zveřejněnou najednou. Postupně nám ale budou dávkovat informace o tom, kam se podíváme, přičemž dnes se dozvídáme o Dubaji či Paříži.

IO Interactive se také chlubí tím, že Hitman 3 bude jejich první hra, kterou si sami vydají na trh. Znamená to tak, že jim do toho nebude mluvit žádný distributor, takže veškerý úspěch či neúspěch padá čistě na jejich hlavu.

