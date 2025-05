iPhone 17 Air má mít kvůli tenkému tělu mizernou baterku, Apple vyvíjí baterkové pouzdro

Už nějakou dobu se ví, že Apple u nové generace iPhonů zruší model Plus, který nahradí stylový Air. Ten bude mít zhruba stejně tak velký displej (zmiňuje se 6,6"), nicméně má být velmi tenký (mluví se o 5,5 mm) a krokem vzad má být např. jen jeden zadní fotoaparát. Nyní se dozvídáme další informace. Velkým problémem nového designu a tenkých rozměrů má být nepřekvapivě nízká kapacita akumulátoru, což se pravděpodobně také projeví v nízké výdrži na baterii. Ta je u iPhonů obecně překvapivě dobrá na to, jak nízkou kapacitu akumulátorů tyto telefony obvykle mají, nicméně zde by to už mohl být problém.

Zprávy mluví o tom, že u iPhonů obvykle zhruba 80-90 % uživatelů vydrží s baterií celý den bez toho, aniž by potřebovali telefon dobíjet v průběhu dne. U iPhonu 17 Air by to ale mělo být jen 60-70 % uživatelů. Mluví se tak o tom, že Apple vyvíjí speciální pouzdro pro tento telefon, které bude obsahovat zabudovaný akumulátor, což by mělo výdrž o něco prodloužit. A zabije tak tím přesně to, čím má být tento telefon výjimečný, nízkou tloušťku.



Apple si není jist, jak moc bude iPhone 17 Air úspěšný, a podle posledních zpráv mu nějak extrémně nevěří. Víme, že nahrazované modely Plus nikdy moc úspěšné nebyly (když si lidé kupovali velký iPhone, byl to většinou už rovnou iPhone Pro Max), tam se prodeje obvykle pohybovaly okolo 9 % ze všech iPhonů. Proslýchá se, že pro iPhone 17 Pro Max by mělo být vyhrazeno 40 % výrobní kapacity, 25 % pro iPhone 17 Pro, 25 % pro základní iPhone 17 a jen 10 % pro iPhone 17 Air.