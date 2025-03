iPhone 17 Air mohl být bez nabíjecího portu USB-C, Apple se ale bál reakce EU

Společnost Apple plánuje uvést nový stylový telefon iPhone 17 Air, který by měl mít nejtenčí tělo na trhu, ale třeba jen jeden zadní fotoaparát. Proslýchá se, že tato verze telefonu neměla mít ani nabíjecí port USB-C. Nabíjení by se tak dělo výhradně bezdrátově, což by ale mohl být pro mnohé problém. Ačkoli je bezdrátové nabíjení hodně pohodlné, není to zrovna všeobecně dostupné a levné řešení. V případě potřeby není u běžných telefonů problém sehnat USB-C kabel a nějaký zdroj energie (počítač, powerbanku,...), ale bezdrátovou nabíječku jen tak někdo po kapsách nenosí, nemluvě o tom, že nabíjecí základna je podstatně rozměrnější než koncovka USB-C portu.

Stejně tak by nebylo možné provést drátové datové přenosy, ty by se děly jen bezdrátově např. přes cloud, což už takový zásadní problém není. Na iPhony se stejně nedají přenášet data. Opačným směrem ještě ano (např. fotky a videa), ale určitě je větším problémem absence drátového nabíjení než drátových přenosů dat.

Apple ale nakonec záměr udělat bezportový iPhone odpískal. Důvodem ale nemělo být to, že by takové řešení přinášelo uživatelům nemálo problémů, ale údajně šlo to, že se obával reakce ze strany Evropské unie. Ta už mu přikázala změnit nabíjecí porty z Lightningu na USB-C, proto měl mít obavy, že by mu mohla zatrhnout telefon bez USB-C, i když se v dokumentech EU nic takového nepíše. Tam totiž stojí, že pokud zařízení nemá drátové nabíjení, tak se nenařizuje forma něčeho, co zařízení nemá.