iPhone 17 Pro Max má jen 4823mAh baterii, v testu výdrže téměř porazil Xiaomi se 7500 mAh

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
iPhone 17 Pro Max má jen 4823mAh baterii, v testu výdrže téměř porazil Xiaomi se 7500 mAh
Telefonům Apple se mnozí vysmívají za jejich malé akumulátory. Jak ale ukazují testy, i přesto dokážou dosahovat velmi vysokých výdrží. iPhone 17 Pro Max téměř porazil Android s o polovinu větším akumulátorem.
Telefony Apple měly a stále ještě někdy mají mnohdy směšně malé akumulátory. Zejména v minulosti byly rozdíly obrovské, a to se navzdory softwarovým optimalizacím projevovalo na nízkých výdržích, kvůli kterým se majitelé těchto telefonů často stávali terčem posměšků. To je ale už minulostí. I když kapacity akumulátorů jsou stále dost podprůměrné, došlo přece jen trochu k přiblížení. Své v tom hraje i velmi nízká spotřeba procesorů Applu (Apple se tolik nežene za max. výkonem jako Androidy) a další optimalizace operačního systému iOS. Výsledkem je, že i s mnohem menšími akumulátory jsou iPhony telefony s velmi vysokou výdrží. To ukázal i jeden z dalších testů. V něm stál iPhone 17 Pro Max s kapacitou pouhých 4823 mAh proti Androidům s kapacitami od podobných 5000 mAh (Samsung Galaxy S25 Ultra) až po 7500 mAh (Xiaomi 17 Pro Max). Dalo by se čekat, že telefon s kapacitou o polovinu větší s přehledem vyhraje. On sice vyhrál, ale tak moc s přehledem to nebylo.
 
 
Youtuber na telefonech spustil hru, poté přehrával video na YouTube, dále prohlížel web, Instagram a nakonec nechal natáčet video. Nejhorší výsledek si odnesl Samsung Galaxy S25 Ultra s 5000mAh akumulátorem. Ten vydržel na 11 hodin a 20 minut, přičemž se zahříval na 45 °C. Jen o trochu lepší byl Google Pixel 10 Pro XL, který má 5200mAh baterii. V tomto případě telefon vydržel jen o 8 minut více, tedy 11 hodin a 28 minut. Teplota pak činila 42,6 °C. Třetí pozici od konce si odnesl OnePlus 13, který má mnohem větší 6000mAh akumulátor, nicméně jsme tu neměli nějak výrazný náskok. Jeho čas 11 hodin a 58 minut nebyl o tolik větší proti 5000-5200mAh telefonům, jak bychom asi na základě rozdílů kapacit čekali. Pokud jde o teplotu, ta byla 43,5 °C. 
 
Jen o 100 mAh více měl Xiaomi 15 Pro, jeho akumulátor se totiž mohl chlubit kapacitou 6100 mAh. Tady bylo naměřeno 12 hodin a 31 minut, což je docela slušný náskok před OnePlus s téměř totožnou kapacitou. Horší to bylo s teplotou, ta činila 47,4 °C. Druhým nejlepším byl již zmíněný Apple iPhone 17 Pro Max. Tento telefon má sice kapacitu pouhých 4823 mAh, přesto proti Xiaomi s 6100mAh baterií přidal rovnou hodinu. Dosáhl na 13 hodin a 31 minut. Také teplota 43,1 °C byla z těch nejlepších. Pokud to srovnáme např. se Samsungem, tak Apple přidal více než 2 hodiny výdrže navzdory o trochu menší baterii.
 
První místo si odneslo Xiaomi 17 Pro Max, které mělo naprosto obří 7500mAh akumulátor. Nicméně navzdory tomu, že proti iPhonu má o 55 % vyšší kapacitu, výdrž byla delší o pouhých 0,6 %. Nakousnuté jablko totiž porazil jen o 5 minut (čas 13 hodin 36 minut), navíc nepotěšil vysokou teplotou 47,6 °C.
 

