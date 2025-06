Italské letiště má 10MWh akumulátor z vysloužilých baterií Nissanů a Stellantisu

Lithiové akumulátory mají omezenou životnost, to ale neznamená, že jsou pak úplně nepoužitelné. V elektromobilech je jejich klesající kapacita problémem, neboť se tak akumulátor postupně stává příliš velkou zátěží vzhledem k tomu, jak vůz daleko ujede (jemu samotnému se hmotnost pochopitelně nemění, ale dojezd se zkracuje). Vyřazené akumulátory z vozů, které najely příliš vysoké množství kilometrů, nebo které byly vyreklamovány, nemusí být celkově špatné, a tak použitelné články z nich nachází svůj druhý život ve stacionárních úložištích, kde jejich snížená energetická hustota není výraznějším problémem. A tak vznikl projekt PIONEER (airPort sustaInability secONd lifE battEry stoRage) od společností Enel a ADR s přispěním německého institutu Fraunhofer.

U letiště Fiumicino u Říma (Aeroporti di Roma - AdR) tak vznikla velká záložní a vyrovnávací baterie, která pojme 10 MWh energie. Jde o BESS systém, který doplňuje nedalekou solární farmu s 55 tisíci solárními panely, jejíž roční produkce energie by se měla pohybovat okolo 31 GWh. Systémovým integrátorem je Loccioni a o akumulátory se pak postaraly tři automobilové koncerny. Koncern Stellantis dodal 78 vysloužilých baterií, které měly okolo 50 kWh, což dává celkem 3,9 MWh. Od Nissanu sem pak putovalo 84 akumulátorů z elektromobilů Nissan Leaf, které měly jako nové 30 kWh a 40 kWh. Nissan do projektu přispěl možností uložit 2,1 GWh (v průměru 25 kWh na akumulátor) a tvrdí, že by akumulátory měly u letiště vydržet dalších 6-7 let. Dalšími akumulátory do projektu přispěla automobilka Mercedes-Benz.