J.P. Morgan: AMD chce využít 4nm proces Samsungu, pro co?

Opět se tak mluví o tom, že AMD přinejmenším pokukuje po výrobních kapacitách firmy Samsung Foundry, neboť kvůli Intelu možná a jednoduše bude muset. Gokul Hariharan, analytik z J.P. Morgan (via Marc Moeldner ), však nepíše zatím o tom, že by mělo jít o výrobu zásadních produktů. Jde konkrétně o výrobní proces 4LPP, který by měl být použit pro slabší procesory (APU) určené do nových Chromebooků. Možnost využít kapacity Samsungu pro výrobu některých z příštích GPU je pak už spíše spekulace, i když samozřejmě nijak divoká a neuveřitelná.





Aktuálně společnost AMD využívá pro své moderní čipy pouze kapacity firmy TSMC, vedle níž to jsou ještě stále i starší procesy firmy GlobalFoundries, jimiž jsou vyráběna třeba I/O jádra. Pokud ale víme, pak Samsung tu aktuálně vůbec nefiguruje, ostatně AMD se v posledních letech snažilo srazit na minimum nejen počet používaných výrobních procesů, ale i vyráběných čipů, což znamená i výrazné snížení nákladů. Nyní je už ale mnohem bohatší, a tak si teoreticky může dovolit svůj výrobní záběr rozšířit.

Do strategie firmy AMD patří také snaha využívat už rozumně vyspělé výrobní procesy, které slibují už slušnou výtěžnost, což znamená, že třeba 5nm proces v TSMC bude využit až v příštím roce. Těžko ale říci, zda jde o dobrovolnou volbu nevyužívat nejmodernější procesy, či spíše o nutnost vzhledem k tomu, že si je stejně v TSMC usurpuje Apple, přičemž nyní se navíc dopředu tlačí ještě Intel. Využití 4nm procesu firmy Samsung by ale jistě byl pro AMD krok vpřed, i když zde záleží i na tom, kdy by měl být reálně využit.



Gokul Hariharan je dále i toho názoru, že AMD přinejmenším zváží výrobu některých svých produktů (a konkrétně GPU) na 3nm procesu firmy Samsung, což platí pro roky 2023 či 2024, ovšem jinak by mělo pro většinu svých produktů (CPU a APU všemožných typů) využívat procesy TSMC včetně chystaného N3. Konkrétně by to měl být proces N3E pro produkty připravované pro rok 2024. V něm by totiž TSMC už mohlo mít přichystaný 2nm proces, čili Apple by přechodem na něj uvolnilo 3nm kapacity pro další firmy. Proces N3E představuje vylepšený (Enhanced) původní N3.

