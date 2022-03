Jádra AMD Zen 4 využívají 1 MB L2 cache

Tato informace se pochopitelně vztahuje také k desktopovým procesorům AMD Ryzen, respektive prostě ke všem, které mohou využívat stejné čiplety jako chystané EPYC Genoa. AMD se totiž zřejmě chystá více přepracovat systém pamětí cache v procesorech Zen 4.

Všimnout si můžeme už i toho, že v případě L1 instrukční a datové cache máme v obou případech jen 32 kB, přičemž dosavadní Zeny využívají dle specifikací 64kB instrukční a 32kB datovou cache. Nastává změna už v tomto případě? Nejspíše ne, neboť Geekbench to samé udává třeba i o Ryzenu 9 5950X , nicméně v případě L2 cache se obvykle neplete.

Vypadá to tak, že veškeré změny spojené se základní výbavou paměti cache se v případě Zen 4 týkají jen L2 cache, která byla zdvojnásobena na 1 MB. Vedle toho by měla zůstat i výbava 32 MB L3 cache na jeden CCX, neboli čiplet, což odpovídá čtyřem 8jádrovým čipletům v testovaném 32jádrovém vzorku.

AMD ale má novou možnost využívat V-Cache, kterou poprvé nasadilo v procesorech Milan-X, takže ani není důvod do čipletů samotných cpát více L3 cache, zvláště když by měl ten samý křemík snad jako doposud posloužit i v desktopových procesorech. To tedy znamená, že i nové Ryzeny 7000 by měly dostat 1 MB L2 cache na jádro a 32 MB L3 cache na čiplet, čili celkově až 16+64, čili 80 MB cache oproti dnešním 72 MB.

Jinak ale test procesoru s OPN kódem 100-000000479-13 není nijak zajímavý. Skóre 1126 a 4646 bodů ani nebudeme rozebírat, neboť jde evidentně o raný vzorek se základním taktem jen 1,2 GHz, zatímco finální 32jádrové kousky by už měly mít alespoň 3 GHz, možná více. Navíc se chystají i 96jádrové EPYC Genoa.

Ceny souvisejících / podobných produktů: