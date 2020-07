Jaguar Land Rover vyvíjí bezkontaktní "dotykovou" obrazovku

Ne vše moderní je vždy dobré a např. u aut se poslední dobou výrazně rozmohly velké dotykové obrazovky, přes které se ovládá stále více a více věcí. Ty si však většinou vysluhují jen kritiku. V autě je ale přeci jen jistější ovládání pomocí tradičních mechanických ovladačů a některé automobilky se už dokonce i vrátily k tomuto způsobu ovládání (přestože displej jako takový zůstal). Jaguar Land Rover to ale vidí jinak a zašel ještě dál. Vyvíjí totiž speciální "dotykové" displeje, které vlastně ani dotykovými nejsou. Na tlačítka totiž stačí jen ukázat a není třeba se ani dotýkat obrazovky. Systém sám predikuje, čeho by se uživatel dotkl.



Dle automobilky to bude důležitá technologie pro svět "po COVIDu", která pomůže omezit šíření virů a bakterií. No, moc mi není jasné, jak by tohle mohlo výrazněji pomoci. Mnoho virů se šíří vzduchem, takže je stejně jedno, kdo se čeho dotýká, když viry létají po celém autě (které je značně uzavřeným prostorem a lidé v něm sedící se zpravidla stýkají i mimo auto), a v případě sdílení aut se různí lidé (kteří si auto vypůjčili) dotýkají volantu, takže je opět docela jedno, zda se budou dotýkat ještě displeje. Smysl to má snad jen z pohledu nakaženého "nerodinného" spolujezdce matlajícího po displeji.

Tento systém, kdy stačí jen ukázat na tlačítko, má být dle automobilky vhodnější i pro ovládání na rozbitých cestách, kdy je těžké se trefit do správného tlačítka. Jaguar Land Rover tvrdí, že testu ukázaly o 50 % kratší a ve výsledku snazší interakci s displejem. Systém vyvíjí s University of Cambridge a je součástí vize Destination Zero pro vývoj environmentálně čistších a "zdravějších" vozů. Systém využívá umělou inteligenci, algoritmy pro sledování očí a pohledu, vyhodnocování gest i polohy, zároveň bere do úvahy i profil uživatele a vstupy z dalších senzorů.

Ceny souvisejících / podobných produktů: