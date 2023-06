Jaguar Land Rover začne využívat indické akumulátory Agratas pro 700km+ dojezd

Společnost Jaguar Land Rover je už 15 let v indických rukou koncernu Tata. Asi tak ani nepřekvapí, že nové akumulátory, které budou tyto vozy využívat, budou od indické firmy. Postará se o ně společnost Agratas, která patří do stejného koncernu Tata jako JLR. Ze začátku se budou vyrábět v Gudžarátu v Indii v továrně s roční výrobní kapacitou 20 GWh. Později se ale počítá s lokální výrobou v Evropě, pravděpodobně ve Velké Británii nebo Španělsku. Jejich výhodou by měla být podstatně vyšší hustota než u těch dnes používaných.



Např. 84kWh akumulátor v elektromobilu Jaguar I-Pace má objem 387 litrů, to znamená 217 Wh/l. Nové akumulátory od Agratasu by se měly dostat na 120 kWh, přitom by ale jejich objem měl být o něco menší, 342 litrů. Objemová energetická hustota by se tak zvýšila na 351 Wh/l. Zde je nutné upozornit, že jde o hustotu celého akumulátoru, ne jen článků v něm. Tyto akumulátory by měly umožnit dosáhnout dojezdu až 450 mil (724 km). Jedno z budoucích EV Jaguaru by se s ním mělo dostat na 434 mil (698 km). Během 15 minut by mělo být možné nabít dalších 320 km dojezdu.

Automobilka chce v příštím roce představit čistě elektrický Range Rover a v roce 2025 pak čtyřdvéřové GT od Jaguaru. Automobilka Jaguar se chce od roku 2025 stát čistě elektrickou automobilkou, a tak se rozhodla zrušit nástupce sedanu XJ, který už byl v podstatě připraven k výrobě. Plánuje také tři nová elektrická SUV. První dvojice má být dvou a čtyřdvéřová verze téhož menšího vozu s pohonem jedné nebo obou náprav. Přijde i větší SUV, které bude k dispozici jako čtyřkolka. Opětovně vidíme, že přesun k elektromobilitě není jen záležitostí EU a jejích automobilek. Velká Británie už není v EU a Indie jakbysmet. Se společností Agratas bude Jaguar spolupracovat i na řešení recyklace vysloužilých akumulátorů.