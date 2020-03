Jak firmy reagují na koronavirus? Microsoft doporučil zaměstnancům home office

Přístup firem k home office se dost různí. Někteří tuto možnost u svých pracovníků podporují, jiní se jí naopak zuby nehty brání. Microsoft tento měsíc své zaměstnance o home office dokonce sám žádá. Pokud jim to okolnosti dovolují, měli by pracovat z domu, aby se snížilo riziko jejich nakažení novým typem koronaviru. To ovšem neznamená, že by teď kanceláře Microsoftu zely prázdnotou. Opatření funguje na dobrovolné bázi, takže je na zvážení každého zaměstnance, zda zůstane doma či nikoliv. Zároveň část pracovníků této firmy nemůže využít home office kvůli náplni své práce nebo technice, kterou potřebuje.

Méně osobního kontaktu i služebních cest

I menší počet lidí v kancelářích ovšem pomůže snížit pravděpodobnost nakažení onemocněním COVID-19 a šíření infekce mezi zaměstnanci. Microsoft ohlásil, že bude pracoviště důkladně dezinfikovat podle směrnice americké vlády. Zavedl také nové pokyny pro zaměstnance, kteří budou nadále docházet do kanceláří. Společnost doporučila „omezit dlouhodobé úzké interakce s lidmi“ tím, že pracovníci omezí svá osobní setkání na nezbytně nutnou dobu a budou mezi sebou udržovat vzdálenost minimálně 1,8 metru. Doporučení na home office i další pravidla budou platit minimálně do 25. března, další postup bude nejspíš oznámen později podle dalšího vývoje epidemie.

Opatření se týká osob pracujících v sídle firmy v Seattlu a také v kalifornském Silicon Valley. Právě oblast Seattlu a stát Kalifornie patří k regionům nejvíce zasaženým koronavirem v USA. Počet nakažených v širším okruhu Seattlu v polovině týdne vzrostl z 24 na 39, onemocnění si navíc vyžádalo už deset obětí. Roste také počet nemocných v Kalifornii, kde byla tento týden nahlášena první oběť. Zaměstnanci z jiných poboček by měli zrušit své pracovní cesty do Seattlu nebo Silicon Valley. Microsoft také doporučuje zaměstnanců, aby omezili své ostatní cesty do nejvíce zasažených oblastí, pokud to není nezbytně nutné. Týká se to velké části Evropy, Asie a také severní Ameriky.

Opatření zavádějí také další firmy

V Seattlu mají své kanceláře další významné firmy a podobné doporučení jako Microsoft proto vydal Amazon, Facebook nebo Google. Poslední jmenovaná společnost také tento týden odřekla svou vývojářskou konferenci Google I/O 2020, která se měla uskutečnit v polovině května. Všechny keynote ovšem budou přenášeny pomocí online streamingu. Stejný osud zasáhl také letošní Adobe Summit, IBM Think nebo konferenci F8 pořádanou Facebookem, i tyto akce ovšem bude možné sledovat alespoň na internetu. IBM také zrušilo všechny vnitrostátní služební cesty svých zaměstnanců a omezilo mezinárodní cesty. Apple měl dokonce zaměstnancům zakázat cesty do Číny, Jižní Korei a Itálie.

