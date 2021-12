Jak je to s AVX-512 na Alder Lake? Instrukce v šedé zóně

Věc se má tak, že jádra P v procesorech Alder Lake skutečně nabízí podporu instrukcí AVX-512, ovšem vzhledem k tomu, že je nenabízí slabší jádra E, Intel se rozhodl AVX-512 z nabídky nových CPU oficiálně zcela vymazat. Mluvilo se přitom o tom, že budou deaktivovány na hardwarové úrovni, jenomže to se nakonec nenaplnilo, neboť výrobci desek později zjistili, že AVX-512 stále fungují a stačí je aktivovat v procesorovém mikrokódu.

Je tu ale jedno omezení, které paradoxně nebude vůbec vadit uživatelům vyzbrojeným slabšími procesory Core i5 či Core i3 (nebo snad dokonce i Pentium a Celeron?), které mají pouze silnější jádra P. Jádra E je totiž nutné deaktivovat, abychom mohli AVX-512 využít, což pochopitelně vůbec nevadí v tom případě, kdy procesor žádná taková jádra ani nemá. Pouze v případě Core i9, Core i7 a dvou Core i5 (12600K/KF) si tak budeme volit mez AVX-512 a jádry E.

Přímo se tu tak nabízí test, který provedl server Igorslab.de , kde byly srovnávány výkony nového Core i9 se všemi jádry, pouze s jádry P a nakonec s jádry P a AVX-512 navrch. Dalo by se říci, že osm (byť slabších) jader navíc bude ve vícevláknové a plné zátěži vždy lepší, ale to nemusí platit vždy. Jádra E totiž mohou někdy přetěžovat paměťový systém a jindy zase dle autora snižovat takt procesorové paměti cache. A aby toho nebylo dost, je tu ještě otázka spotřeby, kde také není vše tak, jak by se mohlo zdát.