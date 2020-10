Jak se hraje Doom na kalkulačce napájené bramborami?

Celý tento projekt je pochopitelně vysoce nepraktický a ukazuje především jednu věc. Inspirace lidí snažících se hrát Doom na všemožných zařízeních všemožnými způsoby je skutečně bezedná.

Ale pokud by se snad přihodilo, že civilizace zkolabuje a někdo nebude mít žádný rozumný přístup k elektrické energii, ale zato bude mít v zásobě nadbytek brambor, nemusí je hned měnit za generátor. Může si je pospojovat do série a vytvořit si baterii s dostatečným výkonem pro svou chytrou kalkulačku, aby si na ní krátil dlouhé chvíle mezi odrážením nájezdníků tréninkem v Doomu.

Je k tomu ale zapotřebí opravdu hodně vařených brambor a k tomu navíc zinkové a měděné elektrody a potřebné vodiče pro pospojování do výsledné biologické baterie. YouTuber Equalo chtěl pomocí cca 50 kg brambor nejdříve napájet Raspberry Pi Zero, ovšem s získal z nich pouze 4,5 V s 80 mA a to nestačilo ani pro tuto slabounkou verzi počítače Pi. Ale namísto toho, aby Equalo sáhl po dalším pytli brambor, vzal namísto toho do ruky grafickou kalkulačku Texas Instruments Ti-84 Plus, pro kterou bylo 80 mA více než dost.

Ti-84 Plus je totiž vybavena procesorem Zilog Z-80 s taktem 15 MHz a pouze 24 kB RAM. To však pochopitelně nestačí na klasický Doom tak, jak jej známe, čili s texturami a obecně s barevnou grafikou. Na kalkulačce tak běží jeho graficky značně zjednodušená verze, ovšem Doom to je.

Projekt nakonec skončil po šesti dnech tím, že vařené brambory se začaly rozkládat, objevila se na nich plíseň a dle popisu byla celá garáž cítit podobně, jako by byla zamořena hnijícími rybami. A s touto představou se pro dnešek rozloučíme, hezký víkend.



