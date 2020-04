Jak také můžeme hrát offlinovou dinosauří hru Googlu? Arduinem

Jistý @z_muir se asi doma nudí, když si našel čas na vytvoření zařízení založeného na Arduinu, které dokáže hrát dinosauří hru v prohlížeči Chrome. Nicméně vedle jiných projektů vzešlých z nudy tento evidentně nebyl tak náročný na um nebo čas, ostatně na něj krom samotného Arduina postačilo nepájivé pole, fotorezistor a malé modelářské servo, když pomineme vodiče, sponku pro mačkání klávesy a nezbytnou lepicí pásku.

Princip je tak vcelku jasný a vychází ze samotné hry, kde je třeba vždy v pravý čas stisknout klávesu, aby náš rozpixelovaný tyranosaurus v pravý čas vyskočil a přeskočil překážku. Jde ale o velice zdatného běžce, který časem výrazně zrychluje, což může být problém pro člověka, ale pro dobře vyladěný program Arduina moc ne.

Fotorezistor umístěný před dinosaurem tak detekuje překážku, respektive černé pixely namísto bílých, což zpracuje program běžící v Arduinu a v pravý čas aktivuje servo, které mačká klávesu. Účel tak není žádný, snad jen ukázat, že tato hra lze vcelku snadno "hrát" i hardwarovým zařízením a ne čistě softwarově, a to i s využitím strojového učení , jak už také bylo předvedeno.

Kdo se v dinosauří hře v prohlížeči Chrome ale dostal dál než jiní, pak ten také ví, že časem začnou na našeho rexíka podnikat nálety pterodaktylové a některé je třeba přeskočit, ale před některými se naopak skákat nemůže, čili s jedním fotorezistorem hra pokořit nejde. S několika velice pečlivě umístěnými by to ale snad šlo, ale do toho se autor už asi pouštět nebude.

