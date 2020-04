Jaké jsou HW požadavky na Microsoft Flight Simulator 2020?

Microsoft Flight Simulator 2020 byl překvapivě ohlášen loni na E3 a od té doby už proběhlo několik uzavřených alfatestů. Nyní to vypadá, že už se asi blížíme termínu vypuštění na trh, který ještě nebyl ohlášen, respektive upřesněn. Zveřejněny totiž byly hardwarové požadavky, které čítají minimální, doporučenou a ideální konfiguraci PC.

Microsoft všechny třídy rozdělil na dvojice sestav s AMD a Intelem/NVIDIÍ, které všechny bez rozdílu budou vyžadovat Windows 10 ve verzi 1909, čili aktuálně stále ještě tu nejmodernější. Nedozvíme se však, na co nám budou dané sestavy stačit, čili na jaké rozlišení/detaily a snímkovací frekvenci. Dalo by se však uvažovat o tom, že to bude následující: minimální (Full HD, nízké detaily, 30 FPS), doporučené (Full HD, vysoké detaily, 60 FPS) a ideální (4K, vysoké detaily).

Minimální konfigurace čítá prostý čtyřjádrový procesor, 8 GB RAM a RX 570 či GTX 770 se 2 GB RAM. Doporučená by měla mít šestijádrový procesor, 16 GB RAM a kalibr RX 590 či GTX 970 se 4 GB RAM. To jsou vcelku rozumné požadavky. Nakone tu máme ideální sestavu alespoň s osmijádrovým procesorem, 32 GB RAM a Radeonem VII či RTX 2080, kde už je kapacita 8 GB VRAM samozřejmá. Ve všech případech nám hra na disku zabere 150 GB a ideálně to bude chtít SSD a zajímavé je, že ve specifikacích ideální sestavy je podnikový OEM procesor Ryzen 7 Pro 2700X a vedle něj HEDT procesor Core i7-9800X. Těžko říci, co Microsoft vedlo k takovému výběru a proč nestačí normální Ryzen 7 a desktopový osmijádrový Core.

