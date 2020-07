Jaké konfigurace jader může mít Intel Alder Lake?

Čili vedle procesorů Alder Lake-S by se měly objevit i Alder Lake-P a také Alder Lake-M. V případě verzí S je to jasné, jde o běžnou desktopovou sérii. Série P by pak mohla (ale nemusela) navázat na procesory Atom Server využívající stejné označení a co se týče série M, její zaměření by šlo jen hádat.

Samotné Alder Lake-S by měly být dostupné jednak ve dvou verzích s konfiguracemi 8+8+1, což znamená osm velkých i malých jader plus základní grafika GT1, jež se budou lišit svým TDP 125 W a 80 W. A pak tu máme ještě jednu 80W verzi se šesti velkými jádry, žádným malým a opět GT1.

Sharkbay, leaker z PTT Forums, pak mluví i o dalších rodinách, a to jednak Alder Lake-P s konfiguracemi 2+8+2 a 6+8+2 a také Alder Lake-M opět s 2+8+2. V nich by tak podobně jako v případě Lakefield byla velká a výkonná jádra v menšině, zatímco malých "atomových" jader by tu bylo vždy osm a k tomu pak navíc i výkonnější grafika GT2. Právě kvůli ní není zrovna jisté, že by právě Alder Lake-P měly nastoupit za sérii Atomů P , které ostatně grafické jádro nemají vůbec.

Server VideoCardz dále řeší, zda Alder Lake-S náhodou nebudou dvoučipové a vybavené 10nm CPU čipem a 14nm GPU čipem. Tato informace, či spíše spekulace přichází od Charlieho Demerjiana a zatím je třeba ji brát s velkou rezervou. Ostatně Rocket Lake-S by zase dle představ, které prezentoval Retired Engineer , mohly zase mít naopak 14nm CPU a 10nm GPU čip, což rozhodně nemusí odpovídat realitě. Nicméně stále častěji se mluví o tom, že příští procesory Intelu už nebudou monolity a to je pravděpodobné a v takovém případě skutečně Intel nebude nic nutit k tomu, aby pro všechny části výsledného procesoru využíval stejný a nejlepší dostupný výrobní proces. Ostatně pro AMD je takovýto přístup už rok stará realita.

