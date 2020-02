Jaký bude "velký Radeon Navi"? Prý až 5120 jader a 2TB/s propustnost

Na SK Hynix se na Twitteru odvolává CyberPunkCat , od kterého se dozvíme zajímavé údaje, které je ale v této době třeba brát spíše jen jako zajímavost, a to stejně jako nedávné fámy o NVIDIA Ampere . Velké Navi bz mělo mít až 80 CU, čili 5120 Stream procesorů a dále pak až 24 GB paměti HBM2E s propustností i 2 TB/s.

Čili takové GPU, pokud by mělo být vyrobeno stejným 7nm procesem jako dnešní Navi, by bylo velké kolem 500 mm2, přičemž zde nepočítáme s hardwarem pro očekávaný ray tracing. Vycházíme prostě z toho, že GPU v Radeonu RX 5700 XT má akorát polovičních 40 CU, a to na ploše 251 mm2. Čip o velikosti cca 500 mm2 by ovšem nebyl nijak výjimečný, ostatně s tím by šlo srovnávat i staré 14nm Vegy (486 mm2). Zde už jde pochopitelně o pokročilejší 7nm proces (či spíše 7nm s EUV), ovšem ten už je v TSMC zaběhnutý a ještě letos bude z hlediska pokročilosti odstaven na druhou kolej spuštěním 5nm výroby.

Ovšem co oněch 24 GB paměti HBM2E s propustností 2 TB/s? To už je jiný oříšek a my si můžeme vzít na pomoc tiskovku firmy Samsung, která si takové paměti chystá, i když dané informace mají pocházet od SK Hynix, jak už bylo řečeno. Samsung ale rozhodně není ve vývoji pamětí typu HBM pozadu, takže co se od něj dozvíme? Jednoduše to, že nejmodernější HBM2E "Flashbolt" standardně zvládnou 3,2 Gb/s na pin a maximálně až 4,2 Gb/s na pin.

Z kapacity 24 GB by pak vyplývalo, že by nové Navi mohly využít tři paměťová pouzdra po 8 GB, čili datovou šířku 3072 bitů. Jenomže pak bychom i se 4,2Gb/s paměťmi dosáhli výsledné propustnosti "jen" cca 1600 GB/s a rozhodně ne 2 TB/s a navíc tomu neodpovídají uniklé informace.

Na 2 TB/s už je potřeba datové šířky plných 4096 bitů se čtyřmi paměťmi, s nimiž je možné propustnost 2 TB/s dokonce překonat, ovšem pak by každá paměť musela mít kapacitu 6 GB. A to nevypadá standardně, respektive se o 6-Hi konfiguraci nemluví, ale to neznamená, že není možná.

Nakonec nám vyfocený materiál ukazuje konfiguraci 320 TMU a 96 ROP, což odpovídá dvojnásobku texturovacích jednotek v porovnání s Navi 10 v RX 5700 XT a 1,5násobku rasterizačních jednotek. K takovéto konfiguraci nelze mít námitky, ovšem kde se skrývá podpora ray tracingu? Nejsou tu totiž značena žádná další specializovaná jádra, která by mohla této metodě vykreslování sloužit. Pokud tedy budeme brát daný snímek vážně, je možné, že AMD půjde jinou cestou než NVIDIA a nechá RT počítat v rámci hlavních Stream procesorů. Pokud by to bylo zvládnuto dobře, pak by šlo samo o sobě o výhodu, neboť dostupná jádra by byla v každém případě využita, ať už jde o rasterizaci, nebo ray tracing, což se o GeForce RTX říci nedá. Anebo tu nějaká RT jádra budou, jen nebyla zmíněna.

Co se týče úryvku textu v korejštině, pak ten dle překladu Googlu neskrývá nic zajímavého a týká se spíše finanční situace firmy SK Hynix, na což ostatně ukazuje i poznámka FY2019 Earnings dole.



