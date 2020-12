Jaký přínos má AMD Smart Access Memory na desce s Intel Z490?

AMD Smart Access Memory (SAM) byla původně určena jen pro procesory AMD Ryzen 5000, desky 500 Series s PCIe 4.0 a karty Radeon RX 6000. Dnes už téměř nic z toho v podstatě neplatí, neboť může jít i o procesory Intel a jejich desky a NVIDIA si plánuje podporu na vlastních GeForce Ampere. Nově tu ale máme právě test funkce SAM na desce Asus s čipsetem Z490 a procesorem Core i9-10900K a s kartou Radeon RX 6800 XT v referenční verzi.

Test provedl japonský server ASCII a my můžeme jeho výsledky srovnávat třeba s tím, co naměřilo samo AMD, které pochopitelně využilo vlastní platformu. V řadě titulů lze tak očekávat alespoň 5procentní přilepšení a někde i více než 10procentní. To platí pro Forza Horizon 4 a právě Forzu využil i Asus , který se o SAM na svých deskách pro Intel nedávno zmínil. V jeho případě šlo dokonce o nárůst snímkovací frekvence o 13 procent.