James Webb Space Telescope (JWST) vyfotil objekt Herbig-Haro 211 (HH 211)

Tento snímek pořízený 28. srpna 2022 a zveřejněný 14. září 2023 zachycuje objekt Herbig-Haro 211 (HH 211) nacházející se v souhvězdí Persea ve vzdáleností 1000 světelných let od nás. Objekty Herbig-Haro vznikají v důsledku několika tisíců let trvající etapy života mladé hvězdy, když ze svých pólů rovnoběžně s rotační osou vyvrhuje plyn s hmotností odpovídající několika Zemím při rychlosti převyšující i 100 kilometrů za sekundu, čímž dochází ke kolizi s plynem a prachem nacházejícím se v okolí hvězdy, viz následující snímek:

- odkazy na stažení fotografie ve větším rozlišení najdete na webu Webb Space Telescope

První pozorování objektů Herbig-Haro provedl už v 19. století americký astronom Sherburne Wesley Burnham, ale tehdy ještě nerozpoznal, že jde o něco tak specifického. To zjistili až později astronomové George Herbig a Guillermo Haro, na základě čehož došlo ke vzniku názvu "Herbig-Haro Object".