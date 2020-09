Japonsko vyšle k Marsu a jeho měsícům 8K kameru

Japonská kosmická agentura JAXA společně s japonskou vysílací společností NHK pracují na vývoji dvou kamer Super Hi-Vision Camera s rozlišením 4K a 8K, které umožní snímat Mars a také jeho měsíce Phobos a Deimos při plánované misi MMX (celým názvem Martian Moons eXploration). V rámci tohoto projektu budou pravidelně pořizovány snímky rudé planety a data se budou částečně posílat na Zemi. Originály pak budou uloženy v návratové kapsli, která po vykonání mise zamíří zpět na naši planetu.

Kosmická loď mise MMX by měla svou cestu k Marsu startovat v roce 2024 z Japonska a k rudé planetě se v tomto případě dostane v průběhu roku 2025. Poté ještě bude dlouhou dobu trvat, než se návratová kapsle objeví zpět na Zemi. Výsledek by ale měl za to čekání stát, protože bude možné vidět Mars a jeho měsíce ve velmi vysokém rozlišení.

Kromě pořízení detailních fotografií v rámci mise MMX proběhne i přistání na měsíci Phobos a dojde ke sběru vzorků materiálu z jeho povrchu, které by měly být dopraveny zpět na Zemi. Vědci se tak díky této misi dozví mnoho informací o minulosti i přítomnosti rudé planety, data by mohla pomoci poodhalit roušku tajemství vývoje celého systému.