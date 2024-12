Japonský Rapidus instaluje 2nm EUV od ASML, pilotní produkce už v roce 2025

S pokročilými výrobními procesy si mnoho lidí dnes spojuje už v podstatě jen jednu firmu, tchajwanské TSMC. Samsung sice získal prvenství s technologií GAA, nicméně má velké problémy s výtěžností. Intel dlouho spal a jeho proces 18A je stále ještě poněkud neznámou (stejně jako ostatní cca 2nm procesy, i on by měl být spuštěn v příštím roce, velkou otázkou je výtěžnost i výkon). Máme tady ale ještě jednoho hráče, a to z Japonska. Je jím společnost Rapidus, za kterou stojí např. firmy Kioxia, NEC, NTT, SoftBank, Sony a Toyota. Ta už v létě oznámila pokroky dosažené ve spolupráci se společností IBM a nyní bylo oznámeno, že právě v průběhu tohoto prosince dochází ve firmě k instalaci výrobního zařízení od společnosti ASML, které bude schopno firmě zajistit možnost 2nm EUV výroby. Hotovo by mělo být do konce prosince.



Tím by se zařadila po bok trojky výše zmíněných nejlepších společností. Pilotní produkce pomocí tohoto procesu by měla začít v dubnu 2025, což ale neznamená, že se takto budou hned běžně velkosériově vyrábět čipy pro externí zákazníky. Pilotní provoz a velkosériová výroba jsou dvě různé věci a komerční výroba se očekává až v roce 2027, tedy zhruba 2 roky poté, co s 2nm procesem začnou ostatní. Jednou ze společností, která uvažuje nad využíváním japonských výrobních kapacit, je i firma Nvidia, která nechce být závislá pouze na TSMC (zde připomeňme, že to není tak dávno, co vyráběla i u Samsungu). Dalším zájemcem je i výše zmíněné IBM.