Jasminer X4 Etchash Brick těží Ethereum při 65 MH/s a pouhých 30 W

Jasminer X4 Etchash Brick je zařízení určené pro těžbu kryptoměn a kromě Etherea zvládne i jiné coiny, což asi už v dohledné době bude také potřebovat, pokud samotné Ethereum skutečně přejde na model proof of stake.

Jingle Mining tento hardware nabízí za cenu 1449 USD , která je sice poměrně vysoká, ovšem může si ji dovolit nasadit, neboť Jasminer X4 Etchash Brick dokáže těžit Ethereum s výkonem 65 MH/s, a to při pouhých 30 W spotřeby (samotný čip si vezme jen 23 W). Vzhledem k tomu tu není zapotřebí ani žádné aktivní chlazení a bohatě postačí hliníková skříň sloužící coby jeden velký pasiv.

Pro srovnání, LHR verze karty RTX 3080 dokáže zajistit cca 72 MH/s v těžbě Etherea, jenomže spotřeba jí samotné se pak pohybuje kolem 230 W, k čemuž pak musíme přičíst ještě podíl na spotřebě celého systému včetně ztrát zdroje. Jsou tu sice i efektivnější karty, ale žádná z nich se nemůže ani přiblížit efektivitě 2,16 MH/s na watt a to platí i pro staré verze GeForce, které nepatří mezi LHR.

Jasminer X4 Etchash Brick může posloužit pro těžbu měn ETC, ETH, ETP, EXP, PIRL, DBIX, RESOC, EGEM, ELLA, ATH, MIX a CLO, čili využívá algoritmy Etchash a Ethash. Pracuje při okolní teplotě mezi 0 a 40 °C a pro připojení využívá prostý Ethernet.

Velice zajímavý je pak použitý čip Jasminer X4 od Sunlune Technology, respektive pouzdro s čipy, které má rozměry 45 x 45 mm a na něm je křemík zabírající plochu 678 mm2. Nedozvíme se, jaké výrobní technologie tu byly použity, snad jen kromě toho, že jde o vrstvené čipy propojené pomocí TSV (Through-Silicon Via), čili vertikálních spojů. Jde tu tak o moderní způsob pouzdření, a je tak pravděpodobné, že Jasminer X4 byl vyroben v továrnách TSMC. Krom logického čipu tu najdeme celkem 5 GB neupřesněné paměti, která má propustnost celý 1 TB/s.

To ale znamená, že těžbu Etherea si na tomuto čipu tak jako tak neužijeme moc dlouho. Aktuální velikost DAG souboru pro Eth je 4,695 GB a dle odhadů bude 5 GB paměti stačit do letošního září. Jenomže v té době by už Eth stejně mělo běžet na modelu proof of stake, což znamená, že už se nebude těžit jako doposud. Pro ETC (Ethereum Classic) by pak 5 GB mělo stačit alespoň do roku 2029. Pak tu jsou ale i další coiny:

Metaverse ETP (ETP)



Expanse (EXP)



Pirl (PIRL)



DubaiCoin (DBIX)



RESOC



EtherGem (EGEM)



Ellaism (ELLA)



Atheios (ATH)



MixMarvel (MIX)



Callisto (CLO)



Mother of All Chains (MOAC)



Ether-1 (ETHO)



EthereumX (ETX)

Může tedy takové zařízení ulevit trhu s grafickými kartami? To není tak jisté a záležet bude pochopitelně na reálných cenách i dostupnosti, ale také na tom, zda se těžaři rozhodnou pro tento ASIC, anebo i tak sáhnou raději po grafické kartě, které se mohou potenciálně mnohem lépe zbavit.



