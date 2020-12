JAXA zveřejnila fotografie vzorků z asteroidu Ryugu

Japonská sonda Hayabusa-2 na začátku prosince tohoto roku v pořádku doručila zpět na Zemi cenný materiál z asteroidu . Speciální kapsle se vzorky přistála v oblasti jižní Austrálie více než rok poté, co sonda kousky hornin nabrala na asteroidu nazvaném Ryugu.

Nedlouho po přistání zveřejnila japonská kosmická agentura vzorky získané během prvního sběru na Ryugu v únoru 2019, které pocházely z komory "A". Návratová kapsle ale obsahovala i komoru "B" a "C". Právě tyto zásobníky výzkumníci z JAXA před Vánoci otevřeli a nyní agentura zveřejnila fotografie, které ukazují obsah komory "C", protože část "B" nebyla využita pro sběr a byla tedy prázdná.

Vzorky v zásobníku "C" byly pořízeny během druhého sběru sondy Hayabusa-2 v červenci roku 2019. Před touto akcí sonda vytvořila na povrchu asteroidu pomocí výbušniny kráter, aby byla schopná získat horniny pod povrchem. Vědci doufají, že tyto podpovrchové vzorky nabídnou více zajímavých informací, které by mohly vést k odhalení nových poznatků o formování sluneční soustavy, protože nebyly vystaveny vnějšímu nehostinnému prostředí vesmíru.

Podle japonské kosmické agentury byl největší vzorek v komoře "C" asi jeden centimetr dlouhý. Je možné si všimnout, že na zveřejněné fotografii je jeden kousek obsahu kapsle označen nápisem, který v překladu znamená umělý objekt. JAXA ještě neprohlásila, odkud tento předmět pochází, ale domnívá se, že by to mohl být kus hliníku, jenž se při použití výbušniny odlomil ze zařízení na odběr vzorků.