Je to tady: Bitcoin překonal magickou hranici 20000 USD

Na přelomu let 2017 a 2018 zuřila kryptoměnová horečka a nejznámější zástupce, Bitcoin, tehdy málem překonal historický milník 20000 USD. To se mu ale nepodařilo. Naopak, nastalo vystřízlivění a pád na zhruba šestinu hodnoty. Pro ty, kteří to vydrželi a Bitcoiny neprodali, nyní nastává šťastnější období. Kryptoměna se totiž svou hodnotou dostala nad částky, které měla před třemi roky a poprvé se jí také povedlo překonat onen milník 20000 USD.

Stalo se tak dnes ve 14:42 poté, co v předchozích dvou týdnech hodnota několikrát vyskočila i přes 19800 USD, ale pořád se nedostávala přes ono kulaté číslo. V momentě psaní těchto řádků se pohybovala nahoru a dolů někde mezi 20200 a 20400 USD (a než jsem dopsal konec, byla už na zhruba 20800 USD) a je jen otázkou, kam se vydá dál a co to způsobí ve světě hardwaru, zejména grafických karet. Cena Bitcoinu totiž může vytáhnout nahoru i ceny dalších kryptoměn, které se v některých případech dají stále dobře těžit i na běžném HW.

Co je důvodem skoku, to můžeme jen spekulovat, ale je možné, že důvěru v budoucnost Bitcoinu a kryptoměn obecně zapříčinilo i zavedení přijímání kryptoměn serverem Pornhub . Už víme, že pornoprůmysl stál za protlačením některých technologií (např. videokazet VHS místo Betamax), a nebylo by příliš překvapivé, kdyby byl katalyzátorem i tentokrát.

Ceny souvisejících / podobných produktů: