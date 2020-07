JEDEC vydal finální specifikace pamětí DDR5

Asociace JEDEC ohlásila finální verze specifikací pamětí DDR5 SDRAM, čili tu už konečně opravdu máme nový standard a může odstartovat nová éra následující po DDR4 a slibující podstatný nárůst paměťové propustnosti. Ta ostatně v případě operačních pamětí neroste tak rychle, jak by mohla a měla v souvislosti s výkonem jiného hardwaru, jako jsou třeba procesory nebo grafické karty.

DDR5 tak slibují především nárůst propustnosti, a to alespoň na 6,4 Gb/s, což je tak dvojnásobek dnes víceméně standardních DDR4-3200. Ovšem první moduly s paměťmi DDR5 přijdou se spíše nižšími takty, a to konkrétně s efektivními 4,8 Gb/s. Až někdy později to bude 6,4 Gb/s a pravděpodobně i výrazně víc.

Dále jde i o navýšení kapacit nových pamětí a výsledných paměťových modulů, a to rovněž na dvojnásobek. Maximální kapacita jednotlivých paměťových čipů bude 64 Gb, díky čemuž se budou moci objevit DIMM moduly s výslednými 2 TB. To pochopitelně nebude nic pro běžná PC, jako spíše pro servery. A díky standardnímu napájení pomocí 1,1 V se DDR5 (DDR4 mají standardně 1,2 V) trošku umírní i ve spotřebě, což opět ocení spíše provozovatelé serverů, než běžní uživatelé, kteří spotřebu svých paměťových modulů v podstatě neřeší a řešit nemusí.

Tím to ale nekončí, paměti DDR5 jsou navrženy tak, aby v rámci jednoho modulu DIMM pracovaly ve dvoukanálovém režimu se využitím 32bitových datových kanálů (40bit s ECC). Burst length se zvýšila z 8 na 16, což rovněž napomůže výkonu a máme tu také funkci Same Bank Refresh, která umožní provádět další operace v době, kdy se obnovují data. To DDR4 neumí. Počet pinů (288) přitom zůstane stejný jako v případě DDR4 DIMM, ale kdyby ne, mohlo by nám to být v podstatě jedno, protože o kompatibilitě mezi DDR4 a DDR5 nelze uvažovat.

Dle JEDEC máme očekávat první hotové produkty založené na DDR5 do 12 až 18 měsíců, takže můžeme vyhlížet druhou polovinu příštího roku. AMD i Intel budou DDR5 samozřejmě také podporovat, přičemž v případě Intelu a desktopů by to měla být generace Alder Lake-S a právě tu očekáváme někdy v roce 2022. Na to alespoň ukazuje ten prostý fakt, že tu máme čerstvé Comet Lake-S, po nich budou následovat Rocket Lake-S a pak až Alder Lake-S.

Podobné by to dle starších zpráv mělo být i v případě firmy AMD

