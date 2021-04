Jeden DDR4 kanál vs. dva v herních testech: co lze získat a ztratit?

Test serveru Hardware Times se tak týká rozdílu v herním výkonu mezi jednokanálovým a dvoukanálovým zapojením pamětí, a to při různých taktech od standardních 2400 MHz po 3600 MHz.

My samozřejmě víme, že výkon her ovlivňuje právě i samotné nastavení pamětí, čili jejich taktů a časování, což jsme si vyzkoušeli v testech . Ovšem existují hry, které z rychlejších pamětí nedovedou moc těžit a jiné se zase odmění citelně vyšší snímkovací frekvencí. Lze předpokládat, že podobné to bude i v testech jednokanálového a dvoukanálového zapojení, neboť i zde jde v důsledku o propustnost.

Takže pokud se přihodí, že budeme muset třeba nějaký čas vydržet jen s jedním 16GB modulem, který ostatně na dnešní dobu svou kapacitou stále stačí, jaký pokles výkonu můžeme očekávat?



Testy byly provedeny na sestavě s procesorem Ryzen 7 3700X a RTX 2080 Super s využitím her Assassins’ Creed Origins, Ashes Escalation, The Division 2 a Metro Exodus (1080p, vysoká kvalita), přičemž všechny tyto hry dokáží ocenit rychlé paměti a to pak zvlášť platí o prvních dvou jmenovaných.

Za všechny si zde uvedeme výsledky z titulu Assassins’ Creed Origins, který si na jednom 2400MHz modulu sice zahrajeme, ale nebude to ten nejlepší zážitek, a to zvláště kvůli občasným propadům až k 20 FPS. Rychlejší 3600MHz paměť v jednom kanálu už je na tom mnohem lépe, ale ani ta se nevyrovná 2400MHz paměti na dvou kanálech, což platí i pro Ashes Escalation. Ovšem v Metro Exodus je 3600MHz v jednom kanálu kupodivu na stejné úrovni jako 3600 MHz na dvou kanálech a o moc horší to není ani v The Division 2.

Tak či tak ale platí, že jeden kanál je na stejném nastavení taktů a časování vždy horší než dva, jen je občas možné pomocí vyšších taktů jednokanálové paměti dohnat pomalejší paměti na dvou kanálech.



