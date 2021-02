Jeff Bezos odstupuje z role CEO Amazonu

Jeff Bezos, mění svou roli ve firmě. Tu založil v roce 1995, šéfoval jí přes čtvrt století a proměnil ji v obří společnost o hodnotě 1,7 bilionu USD. Více má na amerických burzách už jen Microsoft (1,8 bln. USD) a Apple (2,34 bln. USD). Také díky tomu se Bezos stal druhým nejbohatším člověkem na Zemi za Elonem Muskem, který ho Andy Jassy. Stát by se tak mělo ve třetím čtvrtletí letošního roku.

Zakladatel Amazonu,, mění svou roli ve firmě. Tu založil v roce 1995, šéfoval jí přes čtvrt století a proměnil ji v obří společnost o hodnotě 1,7 bilionu USD. Více má na amerických burzách už jen Microsoft (1,8 bln. USD) a Apple (2,34 bln. USD). Také díky tomu se Bezos stal druhým nejbohatším člověkem na Zemi za Elonem Muskem, který ho z první pozice sesadil teprve nedávno . Bezos ale v Amazonu nekončí, jen bude nyní v roli výkonného předsedy správní rady. Roli CEO získá. Stát by se tak mělo ve třetím čtvrtletí letošního roku.

I když by se dalo čekat, že na podobné oznámení zareaguje cena akcií výraznějším posunem (už i proto, že je Bezos přeci jen výraznou ikonou těsně spojenou s celou firmou), zatím se tak neděje. V after-marketu skončila v podstatě na stejné úrovni, a otázkou tak je, co udělá v průběhu dne. Andy Jassy je totiž vedoucím Amazon Web Services (AWS), cloudových řešení Amazonu, která se především podílí na tak dobrých výsledcích Amazonu, jež dosahuje (tvoří polovinu zisků, přestože příjmy jde jen o desetinu). Vše nasvědčuje tomu, že se Amazon dostává do neméně tak dobrých rukou, jako byl v těch Bezosových. Ostatně své kvality prokazuje už od roku 1997, kde nastoupil do společnosti.



Toto oznámení přišlo také s uveřejněním hospodářských výsledků za poslední čtvrtletí, které výrazně překonalo odhady analytiků. Celkové příjmy činily 125,6 mld. USD, což bylo o nemálo více než odhadovaných 119,7 mld. USD. Proti stejnému období v loňském roce je to nárůst o 43,6 %, což je obrovské číslo. Čistý zisk pak dosáhl 7,2 mld. USD. Proti loňským 3,3 mld. USD je to tak o 121 % více a je to také téměř dvojnásobek toho, co se odhadovalo na Wall Street (3,7 mld. USD).

