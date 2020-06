Jen chladič pro RTX 3080 prý může stát 150 USD, bude tu i GA102 a GDDR6X?

Igor Wallosek z Igor’s LAB tak uvádí, že uniklé snímky herních karet GeForce příští generace NVIDII skutečně zaskočily a že ta spustila své vlastní vyšetřování toho, jak se mohly dostat na veřejnost. To se pak má týkat konkrétně dvou společností, kterým NVIDIA zadala výrobu daných chladičů, nebo alespoň jejich částí, a to konkrétně Foxconn a BYD (Build Your Dreams). Dozvídáme se také, že ani produktoví manažeři a manažeři prodeje samotné NVIDIE do té doby nový design karet neviděli a že jen samotný chladič by mohl přijít až na 150 dolarů, což je za vzduchový model pozoruhodná částka.

Máme tu i další fanouškovský render, který ukazuje chladicí řešení NVIDIE v rozsypu, ovšem samozřejmě pouze na základě fotografií, takže ve skutečnosti nemusí jít o přesnou podobu. Nevypadá to ale špatně, i když chlazení zde působí neuceleným dojmem, zelené PCB pro přídavné napájení je spíše dílem čisté fantazie a také tu marně hledáme heatpipe, které lze považovat už přímo za nutnost, pokud má výsledné chlazení vůbec za něco stát. Jejich absence v renderovaném snímku se ale dá pochopit.

Dívat se pak máme na karty založené na PCB s označením PG132, na němž má NVIDIA založit alespoň tři nové grafické karty, přičemž daný chladič má být schopen odvést až 350 W ztrátového tepla. Stejně tak se uvádí, že NVIDIA plánuje non-Ti verzi karty RTX 3080, jež bude založena na "velkém Ampere", čili na GA102 a také že využije jisté paměti označované jako GDDR6X. V obou případech jde přinejlepším o fámy, ostatně ani jeden z hlavních výrobců pamětí typu DRAM žádný takový typ nepředstavil, ovšem GPU třídy GA102 na kartě xx80 má svůj precedent. Šlo ovšem až o refresh architektury Kepler, a to konkrétně o GK110 na kartách GeForce GTX 780, i když jejich výbava byla pochopitelně oproti tehdejší Ti a TITANu značně osekaná.

Na druhou stranu, co se týče GDDR6X, ty by stejně svou technologií odpovídaly dnešní generaci a daly by se s největší pravděpodobností označit za GDDR6 na steroidech, čili stejný typ s vyššími takty, stejně jako tomu bylo v případě GDDR5 a GDDR5X. Samotná RTX 3080 by pak měla mít dle nezaručených informací 10 GB paměti na 320bitové sběrnici, což by samo o sobě zvedlo propustnost o čtvrtinu. Pak už záleží pouze na tom, kam se posune efektní takt použitých pamětí.

Igor a rovněž leaker kopite7kimi pak kupodivu označují nový TITAN za RTX 3090, takže můžeme čekat i na to, co se vyklube z této informace. Chystá se snad NVIDIA zapomenout na značku TITAN? Nebo jde prostě o nějaké veletoče s označením, které dosud nebyly vyřešeny a které vychází prostě z toho, že není snadné najít název pro nástupce karty RTX TITAN? Uvidíme.

Ceny souvisejících / podobných produktů: