Jensen Huang je přesvědčen, že NVIDIA v příštím roce opravdu získá Arm

NVIDIA tak může mít k dispozici potřebné prostředky a ochotu firmy Softbank prodat Arm, ovšem ještě tu jsou antimonopolní či jiné regulační úřady, které musí akvizici schválit a je jisté, že přinejmenším z britské strany tu bude řada podmínek. Ty mají zajistit, aby společnost Arm byla i nadále v Británii aktivní a aby se tam i rozvíjela, což Jensen Huang již dopředu přislíbil.

Nyní se tak čeká právě především na vyjádření úřadů a na to, zda ty akvizici schválí, nebo ne. NVIDIA se přitom zavázala ponechat ředitelství Armu v Cambridge a navíc tam ještě přinést značné investice, ale opoziční hlasy to neutišilo. Nyní je ale zřejmé, že ať akvizice dopadne jakkoliv, NVIDIA bude i nadále využívat architekturu ARM, jak předvedla představením procesorů Grace určených pro servery a superpočítače.

Nyní se ale v rozhovoru pro Venturebeat nechal CEO NVIDIE Jensen Huang slyšet, že je přesvědčený o úspěchu akvizice Armu, která dle jeho slov bude dokončena někdy v příštím roce, jak bylo původně plánováno. Už od začátku totiž NVIDIA počítala s tím, že úřady budou o akvizici rozhodovat velice dlouho takže pokud má Huang pravdu, mohla by NVIDIA definitivně Arm získat někdy v příštím roce. Zmínil se pak konkrétně o 18 měsících, ale zde není jasné, zda se to počítá od ohlášení akvizice loni v září, anebo od této doby. V obou případech by ve výsledku šlo o dokončení v roce 2022.

Huang k tomu dále říká, že akvizice Armu přinese smršť inovací a nové možnosti na trhu. Umožní to architektuře ARM rozšířit se v oblastech, kde se jí to dosud moc nedařilo (pozn.: mluví snad i o PC?) a NVIDIA sama může do ARM přinést umělou inteligenci a obecně své platformy. Je tak přesvědčen, že regulační orgány to vše vezmou v potaz a uvidí celý obraz, jenž má svůj smysl. Nakonec také potvrdil, že chce ponechat ARM jako platformu otevřenou všem po využití v rámci licencí, ale to je samozřejmá věc, neboť bez toho by NVIDIA neměla na akvizici sebemenší šanci.



