Jensen Huang opět ve své vlastní kuchyni ukáže, co NVIDIA navařila

Nyní ale asi nemůžeme očekávat herní hardwarové novinky, neboť těch se GTC obvykle netýká, respektive nejde o spotřebitelské produkty. Nicméně nějaké hardwarové novinky by Huang přeci jen měl ukázat a mezi ty by měly patřit spíše profesionální karty RTX A5000 a RTX A4000 , o nichž jsme se nedávno dozvěděli. Ale necháme se překvapit.

Dále se může jednat v podstatě o cokoliv, co má společného s AI, servery, GPGPU akcelerátory, systémy autonomního řízení vozů a tak podobně. Konkrétněji by to mohl být nástupce Tesly T4, který má dostat označení Ampere A10.

Keynote Jensena Huanga, který tím odstartuje letošní Graphics Technology Conference, je naplánována na 12. dubna v 17:30 našeho času. NVIDIA slíbila, že má připraveno i několik překvapení, a tak to snad budou opravdová překvapení a ne ta, která už jsou dávno veřejná.





