Jensen Huang si myslí, že trh s AI bude mít hodnotu 50 bilionů USD, hodně věří Blackwellu

Společnostmá s umělou inteligencí velký úspěch. Její akcelerátory pro trénování a běh (inferenci) algoritmů AI mají drtivou většinu trhu a není divu, že si toho všimli i akcionáři, kteří Nvidii nedávno poslali na první místo v hodnotě firem . Nyní je sice třetí za Microsoftem a Applem, jejich náskok ale není příliš velký. Šéf firmy, Jensen Huang, se navíc nechal slyšet, že trh s automatizací různých úloh pomocí AI bude mít velikost(50000 miliard). Ať si to dáme trochu do kontextu, hodnota firem jako Nvidia, Apple a Microsoft je nyní zhruba 3-3,3 bilionu USD, celkově tak celá tato trojka míří na dostřel 10 bilionům. Trh s AI by tak měl být 5krát větší než dnešní hodnota těchto tří firem dohromady. Pokud jde o samotné akcelerátory Nvidie, tak za poslední čtvrtletí její divize Data Center vykázala příjmy ve výši 22,5 mld. USD. Na ony biliony tu tak ještě chybí nějaké ty nuly, nicméně toto by mělo patrně zahrnovat vše spojené s AI, tedy nejen hardware pro akceleraci algoritmů AI.