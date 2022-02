Jensen Huang v interview: mění se plány NVIDIE po nepodařené akvizici Armu?

Nyní už máme potvrzeno, že NVIDIA firmu Arm Ltd. nezíská , což znamená, že si odepíše 1,25 miliard dolarů coby ztrátu a samotný Arm nyní čeká vstup na akciový trh, ovšem to může ještě značně ovlivnit problematický vztah s Arm China . To už ale NVIDII nemusí vůbec trápit a jde spíše o to, kam zamíří ona sama a zda se v jejím případě nyní vůbec něco mění. I na to se Jensena Huanga tázali lidé ze serveru VentureBeat