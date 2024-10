Jensen Huang zahájí svou keynote veletrh CES 2025, spekuluje se o RTX 5090

Veletrh CES 2025 se pomalu blíží a konat se bude od 7. do 10. ledna 2025. Zahájení proběhne o den dříve v pondělí 6. ledna, přičemž úvodní keynote bude v režii Jensena Huanga, CEO společnosti Nvidia. Ta má proběhnout 6:30 PM PT, což po přepočtu na náš čas znamená pozdně noční, nebo spíše už brzké ranní úterní hodiny (7. ledna 3:30 ráno našeho času). Nvidia na veletrhu CES obvykle představuje spoustu novinek a dá se předpokládat, že nejinak tomu bude i tentokrát.



To, co by se mohlo představit, se docela nabízí, potvrzeno to ale není. Spekuluje se o nových grafických kartách architektury Blackwell, která už má svou výpočetní verzi. Je pravděpodobné, že dojde k představení vlajkových lodí, a to GeForce RTX 5090 a RTX 5080. V případě GeForce RTX 5090 se prozatím předpokládá 21.760 CUDA jader a frekvence blížící se hranici 3 GHz. Poslední dobou se také začalo více mluvit o tom, že by zde nemuselo být 28 GB pamětí GDDR7 na 448bitové sběrnici, ale rovnou 32 GB na plnohodnotné 512bitové sběrnici. Ta by měla běžet na 28 Gbps. Otázkou jsou také spotřeby, kde jsme se po zprávách o poklesu k cca 500 W začali dozvídat opět o hrozivých 600 W.

Pokud jde o RTX 5080, tam se předpokládá zhruba poloviční počet 10.752 CUDA jader, což oživilo spekulace o tom, že GB202 v RTX 5090 bude slepencem dvou čipů GB203 z RTX 5080. Nová GeForce RTX 5080 by navíc měla být údajně k dispozici jak ve 16GB verzi, tak i 24GB variantě, u obou se ale předpokládá 256bitová sběrnice (v případě 24GB verze by tak byly využity 3GB čipy). Zatímco RTX 5090 by měla mít 28Gbps čipy, v případě RTX 5080 se mluví o 32Gbps variantách, což by mělo propustnost dostat na 1024 GB/s (v případě 28Gbps čipů by šlo o 896 GB/s).