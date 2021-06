Jihoafričtí zakladatelé Africryptu utekli i s Bitcoiny v hodnotě 3,6 mld. USD

Společnost Africrypt byla založena jako kryptoměnová platforma lákající další investory a založili ji bratři Raees a Ameer Cajeeovi. Ti ale poté vlastní společnost s veškerými Bitcoiny, které ovládala, jednoduše vytunelovali a sami včas vycestovali z Jižní Afriky. Přišli si tak v době své akce, a to v průběhu dubna, na 3,6 miliardy dolarů.

V dubnu přitom Ameer Cajee informoval své investory o tom, že platforma Africrypt byla hacknuta a dokonce je požádal o to, aby o této skutečnosti neinformovali úřady, ani své právní zástupce, neboť by to prý mohlo ohrozit snahy o záchranu ukradených Bitcoinů.

Z průběhu celé události je ale zřejmé, že se přihodilo něco jiného a bratři se svou komunikací s investory snažily jen získat čas. Zaměstnanci Africryptu totiž ztratili přístup k platformě už týden před údajným hackem a sami zakladatelé už také v té době nebyli v Jižní Africe. Následně byly shozeny webové stránky Africryptu a Raees s Ameerem se odmlčeli a od té doby "neberou telefon", respektive je zřejmé, že už své původní telefony dávno u sebe ani nemají.

Skupina investorů si tak později najala firmu Hanekom Attorneys, jejíž právníci se začali věcí zabývat a zjistili, že veškeré Bitcoiny z platformy a peněženek investorů byly přesunuty s využitím tzv. tumblerů a mixerů, čili služeb, jejichž účelem je znemožnit zpětné vysledování pohybu kryptoměny.

Nyní se již touto věcí zabývá jihoafrická Finance Sector Conduct Authority (FSCA), nicméně ta nezahájila formální vyšetřování, a to nejspíše z toho důvodu, že v Jižní Africe nespadají kryptoměny do kategorie financí, a jde tak o záležitost jdoucí mimo FSCA. Do vyšetřování by se ale měla pustit specializovaná policejní skupina, která se zabývá organizovaným zločinem.

