Jim Keller se loučí s Intelem, přichází změny ve vedoucích pozicích

Jim Keller vstoupil do firmy Intel na jaře roku 2018, a to konkrétně do divize Technology, Systems Architecture and Client Group, v níž získal pozici viceprezidenta. My jej můžeme považovat do jisté míry i za celebritu, co se týče procesorových architektur a v posledních letech byl nejvíce zmiňován ve spojení z AMD Zen. Na ní ale pracovala řada lidí a Keller pochopitelně není architektonický superman, který by vše sám vymyslel a oddřel.

Nyní se dozvídáme, že Intel bude provádět zásadní změny i mimo divizi Technology, Systems Architecture and Client Group, což znamená i to, že Jim Keller odejde z pozice viceprezidenta a ještě než se s Intelem opravdu rozloučí, bude k dispozici po dobu příštího půl roku jako konzultant, aby celý proces usnadnil.

Dle oficiálního vyjádření Intelu ale platí, že Keller dne 11. června 2020 rezignoval na svou pozici, a to z osobních důvodů. Nic bližšího se tak nedozvíme a Intel samotný jen poděkoval Kellerovi za uplynulé dva roky a popřál mu i jeho rodině vše nejlepší do budoucích let.

Zároveň pak Intel uvedl, že jeho Technology, Systems Architecture and Client Group (TSCG) je plná zkušených inženýrů, které vede CTO a prezident divize Dr. Venkata (Murthy) Renduchintala a že provádí s okamžitou platností následující změny.

Sundari Mitra (bývalý zakladatel a CEO NetSpeed Systems) přestane vést divizi Configurable Intellectual Property and Chassis Group a získá vlastní zbrusu novou IP Engineering Group pro vývoj nových technologií.

Gene Scuteri nově povede divizi Xeon and Networking Engineering Group, Daaman Hejmadi se vrátí do čela Client Engineering Group a pokud jde o Manufacturing and Product Engineering Group, jejím šéfem i nadále zůstane Navid Shahriari.

