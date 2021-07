Jingjia Micro JM9231: čínské GPU s výkonem GTX 1080 či RX Vega

Čínští výrobci se tak ve vývoji x86 procesorů a vhodných GPU snaží, ale v této době jsou pochopitelně značně pozadu za trojicí Intel, NVIDIA a AMD. Jednou z nadějných firem je Jingjia Micro , která pracuje na nové sérii JM9

Jedná se pak konkrétně o dva čipy, a to JM9231 a JM9271, pro které si výrobce vybral jako srovnání GPU NVIDIA GTX 1050 a GTX 1080. Obě svá GPU přitom chce Jingjia Micro vyrábět pomocí 28nm technologie, takže je pravděpodobné, že k tomu využije právě i domácí čínské výrobní kapacity, kde právě 28nm proces platí za reálně dostupný a použitelný hi-end.





Zajímavější je tak rozhodně čip JM9271, který ovšem dle tabulky se specifikacemi není chystán pro DirectX, ale pro OpenGL/CL a potažmo nástupnický Vulkan. Využije už rozhraní PCIe 4.0 x16 a dokonce také paměti typu HBM s kapacitou 16 GB a propustností 512 GB/s. Takové propustnosti přitom není žádný problém dosáhnout s dnešními GDDR6 s využitím rozumné 256bitové sběrnice, takže je otázka, proč se výrobce vůbec uchýlil k pamětem HBM, v jejichž případě je nutné využívat mnohem složitější způsob pouzdření GPU. Pokud jde o hrubý výkon, ten činí 8 TFLOPS oproti 8,9 TFLOPS karty GTX 1080, a to při srovnatelném TBP 200 W ve srovnání se 180 W karty od NVIDIE.

Menší čip JM9231 už je po všech stránkách slabší, vystačí si s 8 GB GDDR5 (pokud ještě vůbec budou k dispozici), PCIe 3.0 a nabídne výkon 2 TFLOPS, čili jako takový by měl být naopak o trošku výkonnější než GTX 1050.

I tak jde ale o hardware odpovídající generaci karet NVIDIA a AMD z roku 2017 a pokud by mělo jít o GPU, která se dostanou do herních sestav, neméně důležité budou rovněž ovladače. Je přitom zřejmé, že o prosté GPU akcelerátory nepůjde, neboť tu máme grafické výstupy HDMI a DP a také multimediální engine. Na druhou stranu ale chybí právě API DirectX, bez jehož podpory by byl výběr her velice omezený. Ale uvidíme, ostatně JM9271 čeká v tomto kvartálu teprve tape out, což naznačuje, že hotové produkty by mohly být spíše až někdy za rok a to už budeme vyhlížet další generace karet NVIDIA a AMD.

