Jiný pohled: 4GB na Radeonu RX 6500 XT bude i výhoda

Včera jsem označil nástup Radeonu RX 6500 XT za pokračující mizérii, a to i v tom smyslu, že jde o kartu nabízející pouze 4 GB paměti, zatímco 8GB verze se ani nechystá, což vzhledem k předchůdcům této karty nevypadá jako vývoj, kterému bychom měli tleskat. Vedle toho je tu ale také otázka výkonu, který také zatím nevypadá úžasně, a to právě s ohledem na doporučenou cenu 199 USD.

Na celou věc ale můžeme mít i jiný pohled. Je pravda, že světem postupuje inflace, která zvyšuje cenu zboží, a je tak pochopitelné, že AMD v podstatě zdražuje. Za dvě stě dolarů jsme dříve měli v nabídce sice 4GB verzi karty, ale šlo o Radeon RX 580 a později to byl Radeon RX 5500 XT, ovšem naopak s 8 GB paměti. Dalo by se tak říci, že Radeon RX 6500 XT přijde na trh stejně za nafouknutou cenu, takže AMD z toho chce asi také něco mít.

Ale co ony 4 GB? Za normálních okolností by šlo prostě a jednoduše o selhání, neboť takový buffer už je dnes prostě málo, ale samozřejmě ne vždy a za všech okolností. Můžeme se uskrovnit a nastavit nižší detaily, nebo samozřejmě hrát hry, jimž budou 4 GB stačit, ostatně RX 6500 XT je aktuální desktopový low-end generace RDNA 2 a pravděpodobně to tak i zůstane. AMD si sice chystá ještě slabší Radeon RX 6400 s rovněž 4 GB paměti, ale ten bude nabízen pouze OEM výrobcům.

Jde tu ale i o to, že 4 GB jsou málo i pro těžbu Etherea a přes toto omezení už nejede vlak, takže na těžbu této kryptoměny můžeme zapomenout a případně můžeme vzít zavděk jiným coinem, jako je Ethereum Classic, RavenCoin či jiné, ovšem to bude znamenat i nižší zisk. Zkrátka a dobře, Radeon RX 6500 XT bude pro těžaře jen málo zajímavá karta a vzhledem k absenci 8GB verze tu tak visela otázka, zda dokonce nešlo o záměr ze strany AMD.

Brad Chacos z PCWorldu se přesně na to zeptal i po včerejší prezentaci i samotné Lisy Su a radeonové viceprezidentky Laury Smith. A ty potvrdily, že AMD skutečně myslelo na to, aby karta díky 4 GB paměti byla méně zajímavá pro těžaře, ale aby přitom zvládla provozovat většinu AAA her. To by mohl nějaký zlý jazyk označit za ad hoc vysvětlení, na něž v AMD přišli poté, co si přečetli některé z reakcí na svůj nový Radeon RX 6400. Ale my budeme věřit tomu, že pro firmu AMD šlo spíše o tzv. win-win řešení pro ni samotnou a pro hráče. Hráči se totiž lépe dostanou k potřebným kartám a samotné AMD se ani nemusí moc snažit o to, aby jeho nový Radeon byl opravdu dobrý. Smutné je jen to, že se nenašel lepší způsob, jak karty dostat do herních sestav.