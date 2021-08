Jižní Korea si došlápla na Apple a Google: nemohou vyžadovat svůj platební systém

Apple a Google fungovat nejen v této zemi, ale možná i po celém světě. Vyžaduje to, aby aplikace nabízené přes oficiální obchod s aplikacemi nemusely používat výhradně platební systém dané platformy. Pokud neuposlechnou, může jim hrozit pokuta ve výši 3 % korejských příjmů.

Platební systémy v mobilních operačních systémech jsou velmi ožehavým tématem poslední doby. Apple nedávno lehce změnil podmínky , ale patrně je už pozdě. Jižní Korea totiž prosadila zákon, který čeká už jen na podepsání prezidentem. Je dodatkem zákona Telecommunications Business Act a může mít velké dopady na to, jak budou společnosti jakofungovat nejen v této zemi, ale možná i po celém světě. Vyžaduje to, aby aplikace nabízené přes oficiální obchod s aplikacemi nemusely používat výhradně platební systém dané platformy. Pokud neuposlechnou, může jim hrozit pokuta ve výši 3 % korejských příjmů.

Obě společnosti pochopitelně nejsou tímto krokem nadšené a není divu. Sahá se jim na nemalé provize a kazí to obchodní model. Brání se např. tím, že vývojářům dávají bezplatně k dispozici mnoho nástrojů, jejichž vývoj a podpora je placen právě z těchto provizí. Do hry vstupuje i bezpečnost. Je mnohem bezpečnější registrovat platební kartu jen u Googlu nebo Applu, než její údaje dávat k dispozici každému vývojáři, kde lze je stěží říci, zda je nezneužije, a také jak dobře je ochrání v případě hackerského útoku. Dalším problémem otevření může být i to, že se Apple a Google nebudou moci postarat o ochranu těchto údajů např. v podobě rodičovské kontroly. Tomu sice úplně nezabrání ani dnešní systém, ale přeci jen nejsou alternativní platební metody tak moc na očích.

