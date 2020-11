Jižní Korea vyvíjí CPU pro superpočítače, K-AB21 poběží na ARMu

Jihokorejské superpočítače a HPC prostředky prozatím běží na procesorech Intel. Tím nejvýkonnějším je Nurion postavený na procesorech Intel Xeon Phi a je nyní 17. nejvýkonnějším superpočítačem na světě. To by se ale mělo brzy změnit. Země ale nechce přecházet ani na AMD, ale na vlastní procesor, které nyní vyvíjí Electronics and Telecommunications Institute (ETRI). Ten dostal za úkol vyvinout procesor, který bude na jednotlivé CPU 2 až 2,5×krát výkonnější při spotřebě o 60 % nižší. Není divu, že se nehodlají vydat cestou architektury x86, ale ARM, která už své ovoce nese např. i v procesoru Apple M1 . Tam dle prvních testů přináší násobně lepší poměry výkonu a spotřeby.